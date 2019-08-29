Оренбург, , 08:04 — REGNUM

Организаторы международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и авангард» заявили о том, что в 2020 году привезут в Оренбург новую программу. Она будет направлена на детскую аудиторию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Президент фестиваля Татьяна Воронецкая отметила, что в первые годы работы в Оренбург привозили детские фильмы, но они оказались непопулярными. Практику прекратили.

«Маленький зритель на фестивале обделен. Теперь вдруг возникла потребность. Мы на следующий фестиваль будем делать большую детскую программу», — сказала она.

Напомним, 23−28 августа в Оренбурге проходил XII Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и авангард». Билеты на фильмы раскупили до начала фестиваля. Показы проходили с аншлагами.