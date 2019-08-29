Исламабад, , 11:41 — REGNUM

С 5 августа, когда индийский штат Джамму и Кашмир был лишен особого статуса, в регионе прошло более 500 акций протеста.

Об этом сообщает пакистанский телеканал Dunya News со ссылкой на анонимные источники в индийском правительстве. Лишение штата Джамму и Кашмир особого статуса, а также введение на его территории режима комендантского часа вызвало всплеск недовольства местного населения. С 5 августа на территории бывшего штата прошло более 500 акций протеста, причем половина из них — в столице штата Сринагаре. По данным телеканала, не менее 100 протестующих и 300 военных и полицейских было ранено в столкновениях. Общее число задержанных, по сообщению Dunya News, достигло 4000 человек.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.