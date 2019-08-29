Кампала, , 08:04 — REGNUM

Скончался 134-летний Джон Ахурума, человек, считающийся старейшим жителем Уганды. Об этом сообщает угандийская газета New Vision.

По информации издания, на свидетельстве о крещении Ахурумы указано, что он родился в 1885 году.

«Миссионеры приблизительно оценили мой возраст. Когда я пошел креститься, они посмотрели на меня и решили, что мне было около 10 лет. Это было в 1895 году», — заявил Ахурума в интервью, данном им в 2017 году.

Также в газете был опубликован снимок от октября 2016 года, на котором Ахурума посетил Дом правительства в Энтеббе, где встретился с президентом Уганды Йовери Мусевени. В тот день президент вручил Ахуруме ключи от построенного для него дома.