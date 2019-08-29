Копенгаген, , 10:05 — REGNUM

22-летний житель Швеции арестован в Дании по подозрению в организации взрыва у здания Налогового управления в Копенгагене. После допроса в столичном суде первой инстанции было принято решение подвергнуть подозреваемого временному тюремному заключению сроком на 27 дней. По просьбе стороны обвинения, допрос проводился за закрытыми дверями, поэтому у СМИ не было возможности услышать объяснения от самого обвиняемого. Представители стороны обвинения заявили, что как минимум еще один организатор взрыва все еще находится на свободе, поэтому в настоящее время любая лишняя информация в СМИ может помешать расследованию — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

22-летний швед заявил о своей невиновности и смог ответить на все вопросы стороны обвинения. Задержанный был выдан Дании 27 августа по решению суда Мальмё, где он ранее также был подвергнут временному тюремному заключению с момента своего задержания 13 августа.

Предполагаемый соучастник, 23-летний уроженец Швеции, все еще на свободе и в настоящее время находится в розыске. «Он до сих пор находится в международном розыске», — заявил глава отдела расследований преступлений против личности копенгагенской полиции Бриан Беллинг.