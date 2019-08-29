Казань, , 08:00 — REGNUM

Команда из Южной Кореи заняла третье место на 45-м мировом чемпионате по профессиональному мастерству World Skills. Об этом сообщает со ссылкой на министерство труда страны.

По их словам, Южная Корея завоевала семь золотых, шесть серебряных и две бронзовые медали.

На первом месте оказался Китай — 16 золотых, 14 серебряных, 5 бронзовых. На втором месте — Россия с 14 золотыми, 4 серебряными и 4 бронзовыми медалями.

Известно, что в чемпионате, прошедшем в Казани в период с 22 по 27 августа, приняли участие молодые специалисты из 68 стран и регионов.

Следующий 46-й чемпионат состоится в 2021 году в Шанхае (Китай), а 47-чемпионат — в 2023 году — в Лионе (Франция).

World Skills — международная некоммерческая ассоциация, цель которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризации рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему миру.