Нью-Дели, , 12:15 — REGNUM

Исследование Института дикой природы Индии показало, что изменение климата отрицательно сказывается на популяции 150 видов рыб в штатах страны, расположенных недалеко от Гималайских гор. К этим штатам относятся Уттаракханд, Химачал-Прадеш и Аруначал-Прадеш.

Согласно заявлениям индийских специалистов, из-за изменения климата гималайская форель может потерять до 21% площади обитания. К причинам, пагубно сказывающимся на численности и видовом разнообразии, относят и массовое загрязнение рек.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», ученые из Института дикой природы Индии отмечают, что наличие более 200 крупных плотин в районе Гималаев также представляет серьезный риск для среды обитания местных видов рыб.

«Наше исследование показало, что местные виды рыб прекрасно выживают в естественной среде обитания. В случае изменения климата или человеческого воздействия, целые виды рыб могут исчезнуть», — заявила Аашна Шарма, старший научный сотрудник института.