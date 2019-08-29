Москва, , 07:51 — REGNUM

Сайт московской Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова стал доступен на английском и испанском языках, сообщает 29 августа официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Необходимость этого шага объяснили поступающими ежедневно звонками от иностранных граждан. В год их принимают около семи тысяч.

«В ближайшем будущем мы планируем, что помимо англоговорящих диспетчеров в нашей команде появятся и испаноговорящие диспетчеры, которые продолжат помогать иностранным гражданам, нуждающимся в скорой и экстренной медицинской помощи», — сказал главный врач Станции Николай Плавунов.

Кроме того, на сайте упростили систему поиска информации и оптимизировали систему обратной связи.