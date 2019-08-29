Ульяновск, 29 августа 2019, 07:50 — REGNUM
Новый почётный знак будут вручать в Ульяновской области. Сегодня, 28 августа, депутаты поддержали законопроект об учреждении знака «За развитие наставничества», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания региона.
Почётный знак будут получать специалисты, которые отличились в наставнической деятельности, отдав воспитанию специалистов не менее пяти лет. Помимо почётного знака «За развитие наставничества», награждаемые получат 5 тыс. рублей единовременной выплаты и смогут претендовать на получение звания ветерана труда Ульяновской области.
Депутаты отмечают, что наставничество в регионе сохранилось и наиболее широко развито в оборонной промышленности, здравоохранении и социальной защите.
Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные награды учреждаются в других регионах по рекомендации федерального правительства. К примеру, правительством Новосибирской области одобрен знак отличия «Почётный наставник Новосибирской области», в Чувашии лучшие наставники в органах исполнительной власти будут награждаться ведомственными наградами и получать материальное поощрение.