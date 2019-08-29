Нью-Дели, , 11:57 — REGNUM

Исследователи из Индийского технологического института разработали нового робота, предназначенного для проведения хирургических операций позвоночника. Эта роботизированная система позволит проводить операции на позвоночнике менее болезненно и станет более доступной для пациентов.

Индийские ученые утверждают, что этот робот является первой в стране системой для выполнения операций на позвоночнике высокой сложности. «Минимально инвазивные операции дают превосходные результаты. Для операций на открытом позвоночнике необходим огромный опыт хирурга. Разработанный нами робот позволяет достигать лучших результатов, сократить время пребывания в больнице и время восстановления для пациента», — сказал профессор из Индийского технологического института Моханасанкар Сивапраксам.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», он также отметил, что данный инновационный проект повысит безопасность операции для пациента, а также сократит радиационное облучение хирурга.

Этот робот, разработанный в рамках программы Uchhatar Avishkar Yojana (UAY), был недавно представлен на мероприятии TechEx в Нью-Дели.