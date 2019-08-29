Екатеринбург, , 07:45 — REGNUM

Екатеринбург и Свердловская область вошли в десятку лучших городов и регионов для путешествий на автомобиле. Согласно проведённому специалистами агентства «ТурСтат» опросу, регион и областной центр на девятом месте в списке предпочтений автотуристов.

Оценка городов и регионов производилась по качеству автомобильных дорог, кемпингов и придорожных гостиниц и кафе.

На первых местах оказались Москва и Санкт-Петербург. За них свои голоса отдали по 22% опрошенных автомобилистов. За ними идут Сочи и Подмосковье (по 11%), Татария и Казань (8%), Нижегородская область и Нижний Новгород (5,5%), Ростовская область и областной центр (3,5%).

За Свердловская область и Екатеринбург проголосовали 3% опрошенных, и они обошли в списке Ленинградскую область, Крым и Севастополь.

Отметим, что в Российской Федерации по оценкам специалистов «ТурСтат» на своих автомобилях путешествуют более 20 млн граждан страны.

Напомним, что исследование проводилась в августе и было опрошено более 200 респондентов.