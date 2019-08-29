Абакан, , 07:45 — REGNUM

В Хакасии проводится работа по обеспечению подключения социально значимых учреждений к сети интернет. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, к интернету подключат самые отдалённые сёла.

Работа ведётся в соответствии с федеральным проектом «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Планы поэтапного подключения объектов к сети подготовил республиканский госкомитет цифрового развития и связи. Документы направили на утверждение в федеральное Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

К интернету в Хакасии планируют подключить 444 социально значимых объекта: муниципальные образовательные организации, пожарные части, фельдшерско-акушерские пункты и другие. Из федерального бюджета на эти цели направят 291,3 млн рублей.

«По контракту подключить все объекты планируется до 2021 года», — прокомментировала председатель комитета Екатерина Кузьмина.

В правительстве Хакасии уточнили, что современную инфраструктуру связи создают в таких населённых пунктах как Абаза, Балыкса, Бирикчуль, Ефремкино, Казановка, Приисковое, Таштып.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году возможность подключиться к интернету появилась у жителей отдалённых сёл Баунтовского эвенкийского и Еравнинского районов Бурятии.

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