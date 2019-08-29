Кемерово, , 07:44 — REGNUM

В Кемеровской области сотрудники Роспотребназора провели более 500 проверок в летних оздоровительных организациях для детей. В итоге было составлено почти 900 протоколов об административных правонарушениях, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ведомства.

Всего в период проведения летней оздоровительной кампании уже прошло 538 проверок, из них 79,3% — с использованием лабораторно-инструментальных методов исследования. Проверялись как продукты питания, так и готовые блюда, а также питьевая вода — по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.

Были установлены нарушения сроков и условий хранения скоропортящихся продуктов, не соблюдение товарного соседства при хранении продуктов питания, нарушение режима мытья столовой и кухонной посуды и так далее.

По результатам проверок составлено 872 протокола об административных правонарушениях, вынесено 833 постановления о назначении штрафов, 29 сотрудников организаций временно отстранены от работы.

Отметим, что на территории Кузбасса сейчас работают десять летних оздоровительных организаций, в которых отдыхает 1,6 тыс. детей и подростков.