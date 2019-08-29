Анапа, Краснодарский край, , 07:49 — REGNUM

Два бывших сотрудника полиции, обвиняемые в склонении несовершеннолетней к сексуальным действиям, арестованы на два месяца. Такое решение вынес городской суд Анапы, передает радиостанция Business FM.

Вину за собой арестованные не признают. Под стражей они останутся до конца ноября. После инцидента их уволили, отстранили от должности и начальника отдела МВД по Анапе.

Ночью 26 августа на пляже Витязево полицейские задержали молодую пару. Юношу отпустили, а девушке пригрозили ответственностью за ночное пребывание в общественном месте без родителей и принудили к сексу. Потерпевшая — 17-летняя участница чемпионата России по пляжному волейболу, приехавшая из Московской области.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал происшествие отвратительным преступлением, но предостерёг от выводов о «тотальной безнаказанности» правоохранителей.

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