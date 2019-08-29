Москва, , 07:42 — REGNUM

В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре. Об этом 29 августа сообщили «Ведомости».

Соответствующие поправки разработали эксперты таких компаний, как «Яндекс», Mail.ru Group совместно с сотрудниками кинотеатров и телекомпаний, отмечается, что Роскомнадзор выступил в качестве модератора.

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Напомним, сегодня, согласно российскому законодательству, правообладатели через поисковые системы могут достаточно быстро блокировать доступ к странице с пиратским контентом, однако поисковики при этом не обязаны удалять ссылки. Стоит отметить, что «Яндекс» начал делать это в ноябре 2018 года в соответствии с «антипиратским меморандумом».

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