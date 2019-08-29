Чэнду, Китай, , 07:39 — REGNUM

Строительство терминала нового горного аэропорта «Гэсэр» в Гардзе-Тибетском автономном округе провинции Сычуань на юго-западе Китая было завершено, сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

Аэропорт официально будет запущен в эксплуатацию в сентябре текущего года и станет третьим горным аэропортом в округе, сообщили в компании China MCC5 Group, которая занималась строительство аэропорта.

Терминал был построен в антураже местной культуры Гэсэр, имеет четыре стойки регистрации и четыре выхода на посадку. Он оборудован установками для производства кислорода, которые могут подавать кислород через более чем 200 распылителей по всему терминалу с целью обогащения помещения кислородом.

Воздушные маршруты соединят аэропорт с городом центрального подчинения Чунцином и столицей провинции Сычуань городом Чэнду на юго-западе Китая, которые, как ожидается, будут запущены уже в сентябре. Они призваны сократить время поездки из округа до указанных городов почти на 10 часов относительно наземного транспорта.

Напомним, что строительство аэропорта было начато еще в июне 2017 года, а сам аэропорт расположен на высоте 4068 метров над уровнем моря. Гэсэр в мифологии монгольских народов и народов Тибета означает небесного всадника, бога войны, Сына Неба, посланного небом.

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