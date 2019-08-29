Стокгольм, , 09:25 — REGNUM

Агентство социальной защиты Швеции предупреждает население о возможности новых террористических атак. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

Участившиеся случаи проявления террористической активности в Швеции вынуждают государственные структуры проводить особую работу с населением. Агентство социальной защиты Швеции заявило, что даже маленькие города не в безопасности и население должно быть готово к нештатным ситуациям.

Также издана памятка для населения с призывом к повышенной бдительности. Полицейские управления Швеции получили предписания проводить профилактические мероприятия и перейти в режим усиленного контроля общественного порядка.