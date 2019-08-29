Ереван, , 07:37 — REGNUM

Студентам в Армении планируют разрешить оплачивать обучение за счет подоходного налога. Об этом написал депутат парламента республики от партии «Мой шаг» Мхитар Айрапетян на своей странице в Facebook.

По его словам, соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение в парламент. Депутат добавил, что проект документа был рассмотрен комиссией по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта.

Айрапетян считает, что законопроект будет принят в 2019 году, а нововведения вступят в действие уже в 2020—2021 учебному году.

Напомним, 27 августа состоялась встреча группы технического сотрудничества института статистики ЮНЕСКО и Глобального альянса для мониторинга обучения. Участники встречи отметили, что власти Армении стремятся создать равные условия для получения образования.

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