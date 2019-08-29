Иерусалим, , 10:18 — REGNUM

В ближайшие пять лет число учащихся-ортодоксов в израильских школах возрастет на 16,6% по сравнению с 2019 годом. Такой прогноз 28 августа опубликовало статистическое бюро Израиля, сообщает израильское информационное агентство Ynet.

На сегодняшний день около 20% израильских школьников — дети из ультрарелигиозного сектора. К 2024 году данный показатель превысит отметку в 36% от общего числа учащихся, что составит 384 тысячи человек.

Отмечается, что число школьников-арабов при этом сократится на 439 тысяч до 437 тысяч человек. Данная тенденция связана прежде всего с падением рождаемости в арабском секторе.