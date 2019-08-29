Иерусалим, , 09:11 — REGNUM

Полиция Израиля уже несколько недель проводит расследование множественных нарушений в ходе парламентских выборов, которые прошли в стране в апреле 2019 года. Так, стало известно, что председатели некоторых избирательных участков нарушили закон, проголосовав дважды. Об этом 28 августа сообщило израильское информационное Ynet.

Известно, что некоторые сотрудники избирательных участков, в том числе председатели, дважды проголосовали в ходе выборов: первый раз — на избирательном участке по месту работы, второй раз — по месту жительства. Кроме того, известны случаи, когда сотрудники избирательных комиссий голосовали за людей, которые на выборы не явились.

Все инциденты, связанные с фальсификацией результатов выборов, расследуются полицией.