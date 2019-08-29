Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 07:26 — REGNUM

В ямальском Надыме оштрафована заведующая одним из детских садов. Штраф наложил мировой суд, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Ранее в детсаду при проверке выявили 30,4 кг. разных круп, которые не имели необходимой маркировки и указания сроков годности. Они были уничтожены. На заведующую была возложена обязанность устранить условия и причины, которые способствовали нарушению.

Однако, по данным ведомства, этого сделано не было, и за дело взялся суд. Который в свою очередь и постановил оштрафовать руководителя. Штраф был выписан по статье 19.6 КоАП России — за непринятие мер по устранению условий для нарушений.