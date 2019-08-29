Москва, , 07:25 — REGNUM

К открытию Московских центральных диаметров (МЦД) на платформах установят валидаторы, позволяющие оплачивать проезд картой «Тройка». Об этом 29 августа сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Устройства будут установлены на платформах, где ранее не было турникетов и валидаторов. Кроме «тройки», оплачивать проезд можно будет банковской картой. Всего в ближайшее время установят более 200 валидаторов, из них более 100 на станциях первых двух диаметров.

«Это необходимо для того, чтобы получить бесплатную пересадку на метро и МЦК», — рассказал начальник дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрей Акимов.

Также, по его словам, пассажирам будет не нужно постоянно обращаться к кассиру для оплаты проезда.