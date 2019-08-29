Москва, , 07:21 — REGNUM

В России на сегодняшний день проживает в общей сложности 10,1 млн предпенсионеров. При этом трудоустроены из них всего 40%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные, указанные в письме Пенсионного фонда России (ПФР) в Роструд.

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Так, согласно документу, мужчин в возрасте от 56 до 60 лет в стране насчитывается 1,8 млн, а женщин в возрасте от 51 до 55 лет — 2,2 млн. Таким образом, 6 млн жителей России предпенсионного возраста оказываются не трудоустроены. Издание отмечает, что часть из них завершила свою трудовую деятельность досрочно, например, врачи, учителя или те, кто уже не может работать по причине инвалидности. Последних в России не более 1 млн человек — по данным Росстата, такова численность инвалидов трудоспособного возраста старше 30.

Добавим, что, по данным Роструда, в России по состоянию на 1 апреля 2019 года официально безработными в службах занятости числились порядка 113 тыс. граждан предпенсионного возраста. Всего общая численность безработных в стране составляла на тот момент 764 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно стартовавшей в РФ пенсионной реформе, возраст выхода на пенсию граждан РФ будет расти по году в год, пока не достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин к 2024 году. Также в стране появилась новая категория — граждане предпенсионного возраста. Такой возраст наступает за пять лет до выхода на пенсию.

С 1 января 2019 года в России вступил в силу закон о введении налоговых льгот для граждан предпенсионного возраста. Они смогут пользоваться льготами, которые полагаются пенсионерам. Экономия может составить в среднем порядка 2 тыс. рублей ежегодно.

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