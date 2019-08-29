Самара, , 07:20 — REGNUM

Новый дом обрели два суда в Самаре. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Суды Железнодорожного и Ленинского районов города переехали в здание по ул. Тухачевского, д. 226, которое считалось долгостроем с 1995 года и долгое время не использовалось.

Специалисты законсервировали здание и, сделав проект реконструкции, построили Дом правосудия.

Ранее суды располагались в неприспособленных помещениях, которые не соответствовали современным требованиям.

«Очень важно, что мы последовательно на всей территории Самарской области доводим до ума то, что простаивало, было заброшено иногда десятилетиями. Благодаря совместным усилиям мы создаем комфортные условия для работы судей, для граждан страны, которые обращаются в судебные инстанции, чтобы добиться справедливости, удовлетворить свои законные права», — сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на открытии Дома правосудия.

Напомним, что еще один долгострой будет «реанимирован» в Самаре. Осенью 2019 году власти планируют открыть Шестой кассационный суд в заброшенном административном здании на углу ул. Самойловской и Дерябинской в Самаре.