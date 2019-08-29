Кемерово, , 07:14 — REGNUM

После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как выяснилось, Пенсионный фонд отказал 66-летней кемеровчанке в перерасчёте пенсии по старости. Она обратилась в прокуратуру. Выяснилось, что она предоставляла в Фонд свой партийный билет КПСС от 1975 года, в котором указаны сведения о ежемесячных членских взносах — размер членских взносов устанавливался в процентном соотношении от размера заработной платы.

В адрес начальника управления Пенсионного фонда было внесено представление о нарушении пенсионного законодательства и требованием произвести перерасчёт пенсии. Требования прокурора удовлетворены: доплата составила порядка 160 тысяч рублей.