Кемерово, , 07:12 — REGNUM

В Кемеровской области завершилась кампания по статистическому наблюдению за состоянием здоровья местных жителей. Выборочные опросы населения начались 3 августа. Участие в них приняли частные домохозяйства в 27 населённых пунктах, передает ОТР.

Кемеровчане рассказали о своих проблемах со здоровьем, привычках питания и режиме физической активности. Цель опроса — выявить факторы риска: курение, употребление алкоголя и другие. Полученную информацию региональный Минздрав будет использовать для расчёта продолжительности жизни населения. Эти данные станут основой для создания новой стратегии по демографическому развитию.

«Спортом я не занимаюсь. Здоровье мое хорошее, прекрасное, иммунитет хороший, — сказала жительница Кемерова Дарья Иванова. — К здоровому образу жизни я отношусь очень хорошо. Я сына своего отдавала на футбол, чтоб он занимался спортом».

Вся статистика затем поступит в Москву, где показатели суммируют с данными из других регионов стран.