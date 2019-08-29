Москва, , 07:11 — REGNUM

В аэропортах Москвы задержали и отменили 31 авиарейс. Об том сообщает онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».

По данным на 7:00 29 августа, во «Внуково» задержано пять рейсов, в «Домодедово» 13 задержано, два отменено, в «Шереметьево» 11 рейсов задержано.

Данные онлайн-табло предоставили столичные аэропорты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 29 августа в Москве ожидается малооблачная погода без осадков.

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