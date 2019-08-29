Копейск, Челябинская область, , 07:10 — REGNUM

Бывший челябинский вице-губернатор Николай Сандаков пока не покинет колонию. Суд Копейска 28 августа не смог принять какого-либо решения по ходатайству его защиты.

На заседании Сандаков и его адвокат подтвердили ходатайство — заменить нынешнее наказание более мягким. При этом суду были предоставлены данные о том, что у его семьи кредитные обязательства, а жена воспитывает детей и выплачивает долги.

Решение по делу суд отложил на 12 сентября. К этому времени предстоит уточнить, в какой мере заключённый уплатил штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Сандаков осуждён на 5 лет 6 месяцев строгого режима. Его признали виновным во взятке и мошенничестве.

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