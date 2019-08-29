Новосибирск, , 07:05 — REGNUM

В Новосибирске учредителя и директора «СибСтройАльянса» Александра Е. суд приговорил к 2,5 годам в колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. рублей. Он признан виновным за «Мошенничество в особо крупном размере» и «Покушение на ограничение конкуренции», сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области.

Как было установлено, с октября 2017 года по март 2018 года он похитил более 29 млн рублей, принадлежащие МУП города «Горводоканал», завысив фактические издержки на покупку стройматериалов и стоимость работ при исполнении муниципального контракта во время строительства водовода по ул. Невельского в Новосибирске. Кроме того, он заключил с конкурентом — «Гидростроем», так называемое картельное соглашение для извлечение дохода в крупном размере. Преступление не было доведено до конца, так как договор был расторгнут из-за уменьшения объёма работ. В прокуратуре Новосибирской области отметили, что приговор не вступил в законную силу.