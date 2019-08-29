Магадан, Магаданская область, 29 августа 2019, 06:59 — REGNUM
Из Магаданской области продолжается отток населения — за шесть месяцев 2019 года регион потерял почти 4 тыс. человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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По данным, опубликованным Росстатом в регионы РФ область покинули 2329 человек, прибыло — 1692.
Из стран СНГ на Колыму въехало 982 человека, при этом 502 — выехало.
За 6 месяцев 2019 года родилось 668 человек, умерло 818.
Как сообщало ИА REGNUM, проанализировав демографическую ситуация, губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что через 30 лет население региона может сократиться с 141 тыс. до 105 тыс. человек.