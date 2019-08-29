Иркутск, , 06:55 — REGNUM

Иркутская мэрия отчиталась о полной подготовке школ к новому учебному году. Как сообщает официальный сайт муниципалитета со ссылкой на слова начальника департамента образования Александра Костина, в 2019 году все расходы по содержанию постов охраны в учебных заведениях (более 40 млн. рублей) заложены в городском бюджете. Кроме того, в дошкольные учреждения оборудованы магнитными замками.

«За последние четыре года мы провели большую работу в сфере обеспечения безопасности, а оплата охраны за счет городских средств снимет определённую нагрузку с родителей», — пояснил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он также отметил, что в текущем году был проведен ремонт в 200 образовательных учреждениях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего в предстоящем учебном году за парты сядут 90 тысяч иркутских школьников.