Красноярск, , 06:47 — REGNUM

Главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Красноярска предупредило горожан о том, что 29 августа с 15:00 до 18:00 по местному времени будут проводиться взрывные работы на карьере «Черный мыс» ООО «Красноярский цемент».

Как уточнили ИА REGNUM в мэрии Красноярска, опасная зона по разлёту кусков породы составляет 500 м.

Напомним, взрывные работы на карьере «Чёрный мыс» проводятся периодически, о чём заранее предупреждают горожан.