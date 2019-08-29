Пекин, , 06:46 — REGNUM

Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР объявило экстренное реагирование уровня IV в связи с приближением тайфуна «Подул», сообщает агентство Синьхуа.

Государственный штаб по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий засухи направил три рабочие группы в провинции Хайнань, Гуандун и Гуанси-Чжуанский автономный район на юге Китая для оказания помощи местным властям.

«Подул», как ожидается, достигнет побережья острова Хайнань к вечеру 29 августа, либо пройдет по касательной в сторону севера Вьетнама. Министерство призвало местные власти обеспечить надлежащий уровень безопасности местным жителям, а также приготовиться к возможным вторичным катастрофам

Отметим, что в рамках экстренного реагирования уровня IV усиливается мониторинг погодной ситуации, а отчеты поступают напрямую Госсовету КНР.

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