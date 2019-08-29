Хайкоу, Китай, , 06:40 — REGNUM

Провинция Хайнань ан само юге Китая проводит усиленные приготовления перед приходом тайфуна «Подул», который будет уже двенадцатым в стране за года, сообщает 28 августа агентство Синьхуа.

Начиная с 18:00 по местному времени 28 августа, паромное сообщение через Хайнаньский пролив, который разделяет остров Хайнань с провинцией Гуандун, было приостановлено, поскольку, по прогнозам синоптиков, этот район очень сильно пострадает от мощных ливней и ветров, которые принесет с собой «Подул».

Тайфун сформировался над водами Тихого океана утром 28 августа. Он движется на северо-запад со скоростью 35 км/ч и достигнет юго-восточных вод Хайнаня в уже усиленном виде. Ожидается, что «Подул» обрушится на Хайнань вечером по местному времени 29 августа или же пройдет вдоль южного берега провинцию по направлению к Вьетнаму.

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