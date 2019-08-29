Новосибирск, , 06:37 — REGNUM

Бывший сотрудник кузбасской полиции осуждён за получение взятки от работника похоронного агентства (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Кемеровской области.

Установлено, что теперь уже бывший полицейский сообщал похоронному агентству адрес, где скончался человек. За каждое такое сообщение он получал по пять тысяч рублей. За год таким образом он «заработал» 72 тысячи рублей.

Экс-полицейский был приговорён судом к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на год год и выплатой штрафа в 360 тысяч рублей.