Красноярск, , 06:13 — REGNUM

В Красноярске возбуждено два уголовных дела в отношении заведующей территориальным отделом ЗАГС по Кировскому и Свердловскому районам города. Как сообщили ИА REGNUM в Главном следственном управлении СКР по краю, женщина подозревается в получение должностным лицом взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

По предварительной версии, заведующая в мае 2015 года дважды получила от жительниц Красноярска взятки (20 и 15 тысяч рублей). Деньги предназначались за выдачу свидетельств о рождении детей, которых у женщин на самом деле не было, о чём заведующая знала.

Свидетельства жительницам Красноярска были нужны для получения социальных выплат и пособий.

Подозреваемая заключена под стражу, расследование продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области бывший замруководителя администрации Константиновского района признан виновным в получении взятки и приговорён к пяти годам колонии строгого режима.

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