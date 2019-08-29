Москва, , 06:03 — REGNUM

В Москве 29 августа ожидается малооблачная погода без осадков, сообщает Гидрометцентр.

Температура воздуха в дневное время прогреется от 21 до 23 градусов тепла. В 4 утра температура на станции ВДНХ в столице зафиксирована на отметке 7,8 градусов.

Синоптики прогнозируют небольшую облачность без осадков, скорость ветра составит от 5 до 10 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, погода в Москве предстоящей осенью будет тёплой и с малым количеством осадков.

Читайте ранее в этом сюжете: Синоптики прогнозируют долгую и тёплую осень в Москве