Москва, , 05:02 — REGNUM

Дополнительное ограничение скорости для тех водителей, которые везут детей, предложил ввести глава ГИБДД Михаил Черников, пишет «Российская газета».

"Люди должны понимать: если ребёнка посадил в машину, то реально должен ехать медленнее», — сказал Черников.

Напомним, в апреле 2019 г. глава ГИБДД предложил снизить предельно допустимую скорость движения автомобиля, в котором едет ребёнок, на 20 км/ч.

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