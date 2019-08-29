Содружество Пуэрто-Рико, , 03:06 — REGNUM

Об отмене более ста рейсов в аэропорту столицы Пуэрто-Рико сообщил телеканал CNN.

Уточняется, что отмена рейсов связана с приближением урагана «Дориан». Уже сейчас отменено полсотни рейсов на вылет и столько же прибывающих рейсов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пуэрто-Рико из-за приближения «Дориана» введён режим ЧС. Также режим чрезвычайной ситуации начал действовать в американском штате Флорида.

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