Батон-Руж, США, , 02:53 — REGNUM

Семейная пара из американского штата Луизиана вырастила грейпфрут размером с баскетбольный мяч, который установил сразу два рекорда, сообщает агентство Associated Press.

Цитрус внесли в книгу рекордов Гиннесса как крупный по весу и по длине окружности. Грейпфрут весит 3,6 килограмма, а его длина окружности составляет 73 сантиметра. Он оказался больше грейпфрута — обладателя предыдущего рекорда, выращенного в Бразилии в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа житель Минусинска (Красноярский край) получил автомобиль, выиграв конкурс на самый большой помидор. Виктору Мальцеву удалось вырастить помидор весом 1 килограмм 986 граммов.

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