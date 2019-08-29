Таллахасси, США, , 02:10 — REGNUM

Ураган «Дориан» стал причиной введения в американском штате Флорида режима чрезвычайной ситуации, сообщает сайт главы региона.

Рон Десантис, губернатор Флориды, призвал жителей региона внимательно следить за сообщениями о приближении шторма. Также он призвал подготовить недельный запас продуктов, воды и медикаментов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 августа американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении режима ЧС в островном государстве Пуэрто-Рико. Эти меры приняты в связи с приближением урагана «Дориант».

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