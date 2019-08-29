Париж, , 00:16 — REGNUM

О кончине известной джазовой певицы Нэнси Холлоуэй в Париже сообщило Agence France-Presse.

По словам Кристофа Мути, попечителя певицы, она скончалась утром 28 августа в своём доме.

Напомним, Нэнси Браун родилась 11 декабря 1932 г. в Кливленде (штат Огайо, США). Стала известна как джазовая певица в конце 50-х годов прошлого века.

Нэнси Холлоуэй также снялась в двух кинокартинах: в 1965 г. в «Джентльмене из Кокоди» Кристиан-Жака и в 1970 г. в «Вчернем крике баклана над джонками» Мишеля Одиара.