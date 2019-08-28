Екатеринбург, , 23:10 — REGNUM

В Екатеринбурге в четыре раза подскочил ценник на такси из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает ИА Znak.

Такси Дарья Антонова © ИА REGNUM

Центр города оказался затоплен из-за сильного ливня, вечером образовались пробки в восемь баллов. Это могло стать причиной подскочивших цен.

За поездку от городского зоопарка до стадиона «Екатеринбург-Арена» водителю придётся заплатить 455 рублей, хотя обычно такой маршрут оценивается в районе 100 рублей. Почти в эту же стоимость обойдётся поездка от горадминистрации до западного микрорайона города ЖБИ.

Напомним, ранее в ГУ МЧС по Свердловской области объявляли штормовое предупреждение на вечер 28 августа и все сутки 29 августа. Жителям рекомендуют не выходить на улицу и ограничить пользование личным транспортом.

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