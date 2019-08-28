Москва, 28 августа 2019, 22:58 — REGNUM
Синоптики обещают, что осень в Москве будет теплой и с небольшим количеством осадков, а зима придет позднее обычного. Об этом сообщил журналистам ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам Тишковца, бабье лето в Москве началось фактически сегодня, 28 августа, хотя обычно оно начинается в середине сентября.
«Будет золотая осень, неплохая, я бы сказал», — отметил Тишковец в интервью РИА Новости.
Во второй декаде октября ожидаются дожди, но погода все равно будет теплой. С большой долей вероятности климатическая зима наступит позднее примерно на две недели.
Обычно в средней полосе России наступление зимы — то есть переход температуры на 0 и отрицательные значения, происходит после 10 ноября. В 2019 году это может произойти в начале декабря. Ноябрь должен быть теплее обычного.