Москва, , 22:58 — REGNUM

Синоптики обещают, что осень в Москве будет теплой и с небольшим количеством осадков, а зима придет позднее обычного. Об этом сообщил журналистам ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Исаак Левитан. Золотая осень. 1895

По словам Тишковца, бабье лето в Москве началось фактически сегодня, 28 августа, хотя обычно оно начинается в середине сентября.

«Будет золотая осень, неплохая, я бы сказал», — отметил Тишковец в интервью РИА Новости.

Во второй декаде октября ожидаются дожди, но погода все равно будет теплой. С большой долей вероятности климатическая зима наступит позднее примерно на две недели.

Обычно в средней полосе России наступление зимы — то есть переход температуры на 0 и отрицательные значения, происходит после 10 ноября. В 2019 году это может произойти в начале декабря. Ноябрь должен быть теплее обычного.