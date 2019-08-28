Веракрус, Мексика, 28 августа 2019, 22:55 — REGNUM

Губернатор мексиканского штата Веракрус Куитлахуак Гарсия заявил, что власти покарают преступников, устроивших поджог бара в городе Коацакоалькос, 28 августа передает агентство Associated Press.

«Это была спланированная, коварная атака на бар и людей, которые были внутри», — отметил губернатор штата.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа преступники подожгли бар «Кабалло Бланко» в городе Коацакоалькос со всеми посетителями. На настоящий момент известно о 26 погибших в результате пожара.

Читайте также: Мексиканские бандиты расстреляли и подожгли бар, погибли десятки человек