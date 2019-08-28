Екатеринбург, , 23:18 — REGNUM

Футболки, прославляющие подвиг экипажа Аirbus 321, будут улучшены. Об этом сообщили на странице компании «Уральские авиалинии» в Facebook.

Дизайн футболки Цитата страницы facebook.com/UralAirlines

Пользователи обратили внимание, что на футболке самолёт изображен с выпущенными шасси, что не соответствует реальности — авиасудно было посажено «на брюхо». Да и силуэт самолёта оказался не похож на А321. Наконец, было рекомендовано указать автора легендарной фразы «Идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» — бортпроводника Дмитрия Явлицкого.

В авиакомпании обещали выпустить следующий тираж футболок с исправлениями.

Напомним, самолёт совершил аварийную посадку в кукурузном поле в подмосковном Жуковском после попадания в оба двигателя стаи птиц. Все 233 человека на борту остались живы. Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин получили звания Героев России, остальные члены экипажа — ордена Мужества.

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