Ростов-на-Дону, , 22:45 — REGNUM

В Ростове-на-Дону установлены зоны охраны ещё для трёх объектов культурного наследия. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 28 августа.

Фонтан и каскады в западном партере Театральной (cc) Rost.galis

В частности, под охрану попал комплекс зданий Николаевской городской больницы, где император Николай II лечился после покушения на его жизнь во время путешествия в Индию, Китай и Японию, фонтан и каскад в западном партере Театральной площади, а также здание управления Владикавказской железной дороги 1913 года постройки.

ИА REGNUMотмечает, что объекты культурного наследия получают охранный статус на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы. В границах территории охранной зоны запрещено возводить капитальные здания и сооружения, автомобильные дороги, развязки и другие инженерные сооружения. Наряду с этим запрещается устанавливать вышки сотовой связи, базовых станций.

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