Новосибирск, , 22:08 — REGNUM

В Новосибирске дорожные службы наконец-то убрали фонарный столб, который остался на проезжей части после расширения выезда на улицу Большевистскую. Демонтаж столба, который находился прямо на проезжей части, был произведен 26 августа.

Известно, что дорожники расширили выезд на улицу Большевистскую со стороны микрорайона «Европейский берег». Причина расширения была в том, что сперва на дороге был сделан островок безопасности, который перекрывал две полосы на выезде из микрорайона. После возмущения местных жителей дорожники решили расширить проезжую часть. Однако столб, которые в результате расширения оказался на проезжей части, они не тронули, а аккуратно закатали в асфальт.

И вот утром 26 августа наконец-то фанарный столб посреди проезжей части был демонтирован.

Таким образом, столб простоял на проезжей части около недели. Местные жители рады, что процесс демонтажа не затянулся на годы.