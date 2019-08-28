Екатеринбург, , 21:07 — REGNUM

Зеленая Роща. Ново-Тихвинский монастырь (cc) Митрохина Марина

Мэрия Екатеринбурга проведёт общественные обсуждения конфликтного благоустройства парка «Зёленая роща». Об этом заявил урбанист Владимир Злоказов в Facebook.

На обсуждения пригласили самого Злоказова, который ранее выражал несогласие с официальным проектом реконструкции парка. Мероприятие организует комитет благоустройства в горадминистрации.

Сейчас работы в парке приостановлены.

Напомним, 8 августа 2019 года в Зеленой роще, которую тогда начали реконструировать, сломали забор. Проект обновления парка вызвал недовольство ряда горожан и общественников.

Читайте ранее в этом сюжете: Тенденция. В Екатеринбурге снесли забор у реконструируемого парка