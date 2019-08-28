Москва, , 19:57 — REGNUM

Погода в Москве предстоящей осенью будет тёплой и с малым количеством осадков. Об этом 28 августа сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, средняя температура воздуха осенью будет чуть выше нормы, во второй половине сентября ожидается дефицит осадков.

Переход температуры к нулю и отрицательным значениям ожидается после 10 ноября, однако в целом месяц будет тёплым, отметил Тишковец. Согласно прогнозам, наступление климатической зимы сместится на конец ноября — начало декабря.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня синоптики рассказали о начале бабьего лета в Московском регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Синоптики рассказали о начале в Москве бабьего лета