Екатеринбург, , 19:25 — REGNUM

Свердловского губернатора Евгения Куйвашева просят построить деревню Универсиады-2023 в Екатеринбурге в другом месте. С такой инициативой выступил один из промышленников, сообщает Ura.ru.

По информации агентства, промышленник предложил вернуть строительство в район ВИЗ-правобережный по ряду причин: площадка больше подходит с точки зрения дальнейшего развития территории и инфраструктуры.

Губернатор выслушал промышленника, однако решение будет принято позднее, сообщает источник.

Напомним, ранее в городских СМИ писали, что ряд предпринимателей недовольны тем, что деревню Универсиады будут строить рядом с «Екатеринбург-Экспо». По мнению бизнесменов, данная площадка проигрывает району ВИЗ-правобережный.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге просят поменять «расположение» Универсиады — СМИ